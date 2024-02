Ferragnez, il "divorzio" social. Gli esperti: «Fedez ha paura dell'effetto alone, si dissocia per tutelarsi». Cosa succede

Un divorzio social per i Ferragnez. Nessun post e nessuna storia su Instagram insieme dopo lo scandalo pandoro. Più precisamente, dopo che Fedez aveva provato a difendere la moglie con alcuni video in cui criticava i numerosi giornalisti assiepati vicino casa loro. Per il rapper, avrebbero dovuto occuparsi di altro, di notizie "più imporanti". Da lì ne erano piovute aspre critiche, come quando aveva attaccato Myrta Merlino su La7. E anche nel caso del filmato del Capodanno anticipato gli haters si erano scatenati sul suo profilo, perché compariva l'influencer e così hanno approfittato con commenti deplorevoli. Cosa fare? Una scelta sembra essere stata presa. Ed è quella della separazione, netta.

L'addio sui social

L'ultimo post condiviso da lei insieme a Fedez risale al 10 dicembre 2023. Erano a Sankt Moritz. Gli scatti li ritraggono mentre si abbracciano sorridenti, si baciano e condividono l'inverno insieme. Poi l'interruzione. Stop a qualsiasi contenuto insieme. Ma anche stop ai commenti sul suo profilo. E lui?

A Capodanno, come anticipato, condivide sul suo profilo i festeggiamenti "anticipati" con la famiglia. Tuttora gli insulti sono visibili, anche in altre lingue. "How could someone play with children with cancer … I want to vomit seeing this people". Oppure: "Guarda che vi aspettano tutti i bambini a cui avete fottuto i soldi". E poi frasi offensive, che meriterebbero una punizione per chi le scrive. Al di là dell'appropriatezza, è evidente come Fedez se si espone per la moglie riceve una valanga di negatività social.

Fedez si tutela?

Dal punto di vista del marketing, la dissociazione dei contenuti costituisce una strategia volta a salvaguardare l'immagine di entrambe le persone coinvolte. Così Ruben Santopietro, uno dei maggiori esperti in campo di advertising, nonché collaboratore alla Luiss e di enti nazionali e regional.

Che poi prosegue: nell'ambito del personal branding, questa separazione si trasforma in un metodo per gestire in modo accurato la narrazione intorno alla figura pubblica.

Optando per profili separati, si permette una gestione più precisa delle immagini personali, evitando che eventuali controversie o polemiche legate a uno dei partner influiscano automaticamente sull'altro.

La decisione di mantenere distinti i brand personali può essere considerata una forma di tutela della reputazione, aspetto cruciale nel mondo del personal branding e del marketing personale, sopratutto in casi come questo.

Il rischio dell'effetto alone

Non è dato sapere se loro due si siano separati o se ci sia un momento di distanze, ci tiene a sottolineare Veronica Gentili, esperta di social media marketing e tra i 50 professionisti del settore più influenti al mondo nell’Ad Tech secondo AdTech Weekly. Ma poi spiega. Probabilmente, se è frutto di una strategia (come è possibile che sia) è una strategia di fatto piuttosto sensata. Perché? In questo momento, purtroppo, Chiara Ferragni è bersagliata. E chi le sta intorno, pensiamo ai recenti fatti dell'hotel in cui soggiornava che è stato costretto addirittura a chiudere i commenti.

In molti casi si tratta di ondate di odio totalmente ingiustificato, assurdo e anche piuttosto inquietante.

Quindi è verosimile che ci sia una strategia e che questa strategia sia dovuta proprio al fatto che in questo momento specifico associarsi, comunque a lei, porti immediatamente a reazioni negative. Anche, appunto, un effetto alone sul piano reputazionale.