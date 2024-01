Chiara Ferragni, il milione di euro donato dall'influencer è stato incassato dall'ospedale Regina Margherita: ecco come verrà speso

Il milione di euro donato da Chiara Ferragni è stato incassato dall'ospedale Regina Margherita di Torino. I soldi sono arrivati lo scorso 19 dicembre, ovvero il giorno dopo le scuse ufficiali arrivate da parte dell' influencer sul suo profilo Instagram nel tentativo di recuperare, almeno parzialmente, il danno d’immagine subito dopo il pandoro-gate che ha colpito lei e l’azienda dolciaria piemontese Balocco. Lo scrive il Corriere della Sera.

Come verranno usati i soldi

Il milione di euro verrà utilizzato per sostenere le attività istituzionali della struttura complessa di oncoematologia pediatrica dell’ospedale e per attività di ricerca che sono in fase di definizione da parte della società donante, la Tbs crew S.r.l. (di Chiara Ferragni).

A sancirlo è una determina dirigenziale emessa il 21 dicembre scorso dal responsabile bilancio e gestione economica e finanziaria dell’Azienda sanitaria con la quale si dà atto anche che l’importo sarà iscritto a bilancio anno 2023 alla voce «contributi in conto esercizio da privati/imprese».

L'inchiesta per truffa

Intanto proprio ieri Il pandoro Balocco griffato Chiara Ferragni è finito al centro di un’inchiesta per truffa aggravata. È questo il reato per cui la Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati l’imprenditrice digitale più famosa di Italia, già da settimane travolta da una vera e propria tempesta mediatica, e Alessandra Balocco, presidente e ad della Balocco Spa. L'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto di Milano Eugenio Fusco e condotta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf, che prevede anche la convocazione della stessa Ferragni e dei vertici della Balocco, punta ad accertare se eventualmente sia stata commessa una truffa. Reato che potrebbe essere contestato in seguito alla querela anche di un solo consumatore (entro 90 giorni da quanto il caso è diventato di dominio pubblico) a meno che non sia aggravato. Inoltre vanno raccolti elementi per dimostrare l'esistenza di eventuali profitto e danno derivati dall'affaire. Per questo le Fiamme Gialle si sono recate a Fossano, in provincia di Cuneo, nella sede dell'azienda produttrice del dolce natalizio per acquisire documentazione e poi sarà necessario sentire i due team che si sono occupati del contratto del progetto "Pink Christmas" sottoscritto l'11 novembre 2021.