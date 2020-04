Coronavirus, Ferrari pronta a riaprire come una clinica: ​i bottoni degli ascensori disinfettati due volte al giorno

La Ferrari ha messo nero su bianco le regole che governeranno la riapertura dei suoi stabilimenti.



Fra le nuove regole si stabilisce una sanificazione costante degli ambienti con dettagli che solo in apparenza appaiono maniacali come quello che prevede la disinfezione dei pulsanti degli ascensori per deu volte al giorno durante l'orario di lavoro



In sostanza tutti i lavoratori dovranno lavorare con la mascherina e a un metro di distanza e quelli che hanno particolare problemi sanitari (ad esempio il diabete) dovranno concordare con l'azienda l'adozione di misure protettive ancora più stringenti.



Nuove regole anche per le mense (in linea di massima sarà fornito un cestino) e per le macchinette del caffé dove saranno tolte le sedie e che saranno accessibili al massimo a due persone contemporaneamente.



Accesso uscite e orari di lavoro saranno scaglionati e sarà vietato l'ingresso in fabbrica di visitatori



