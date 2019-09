Distrugge la Ferrari di papà contro un muro: ecco chi è

Martedì 17 Settembre 2019, 21:57 - Ultimo aggiornamento: 18 Settembre, 00:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Danni ingenti alla Ferrari di papà, un noto industriale trevigiano. E per fortuna nessuna conseguenza per il giovane:, figlio 22enne del patron di "Nice spa" (importante azienda nel settore della domotica),Domenica pomeriggio mentre era alla guida del potente bolide o sportivo, il giovane non è riuscito a tenere una curva in località Camolli Casut, in comune di, nel Pordenonese. Andando a schiantarsi contro il muretto di una recinzione privata. Notevoli i danni che la costosissima, ha riportato.Nonostante il forte impatto ne sono fortunatamente usciti illesi sia Tommaso sia l’amica.