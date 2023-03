OSIMO - Se la caveranno con 84 euro di multa a testa i due facoltosi turisti che sono piombati contro una villa con le loro due Ferrari, sabato mattina in via Molino Basso, a Osimo. Perché se i due bolidi dal valore complessivo di 700mila euro sono andati distrutti, è vero però che non ci saranno probabilmente risvolti penali. Non sarà semplice infatti per la polizia locale di Osimo dimostrare che stavano facendo una corsa clandestina.

APPROFONDIMENTI Due Ferrari da 700mila euro decollano e si schiantano durante folle gara a 130 all'ora. Feriti (e multati) i proprietari Formula 1, ancora test a Sakhir: Ferrari e Leclerc, miglior tempo assoluto. Mercedes fatica

Sfida in Ferrari, cosa è successo

Benché dalle immagini della videosorveglianza della villa danneggiata si vedano le due Ferrari tirare dritto a folle velocità, mancando la curva a sinistra, non potrà nemmeno essere contestato l’eccesso di velocità in mancanza di riscontri elettronici. Oltretutto quella strada presuppone un limite ridotto, perché ha una rotatoria all’inizio e al centro (davanti al parco commerciale La Coccinella) mentre alla fine si incrocia con una stradina che sale da via Jesi, proprio dove c’è stato lo spettacolare fuoristrada. Trovandosi appena dopo il cartello con la scritta “Osimo”, quel tratto di strada è extraurbana, comunque con limite non superiore ai 70 km/h. Dalla videosorveglianza parrebbe ampiamente sforato, ma è tutto inutile.

Due Ferrari da 700mila euro decollano e si schiantano durante folle gara a 130 all'ora. Feriti (e multati) i proprietari

IL VIDEO

Anche usando come prova il video, poi spopolato sul web, gli agenti del comandante Daniele Buscarini potranno contestare solo la perdita di controllo dei due mezzi, dunque 42 euro di sanzione amministrativa, ridotti a 29,40 se pagati entro 5 giorni più le spese di notifica. Si potrebbe contestare la velocità non commisurata all’andamento alto-planimetrico della strada, ma sono sempre e comunque appena 42 euro. Denunce? Solo se altre telecamere avessero ripreso sorpassi e velocità non consentite si potrebbe pensare di denunciare l’olandese e il belga, in villeggiatura in zona, con l’accusa di aver gareggiato in velocità (articolo 9 ter del Codice della strada) che prevede un’ammenda da 5.000 a 20.000 euro più il ritiro della patente da 1 a 3 anni e la confisca dei mezzi. Al momento, invece, di certo ci sono solo le due multe da un centinaio di euro ciascuno, comprese le spese di notifica e la decurtazione dalla patente di guida di 5 punti. Certo non un provvedimento pesante al punto da far desistere i due facoltosi turisti dal ripetere certe scorribande, ma tant’è, questa è la legge.

Milano, tamponate mentre pagano il casello: l'automobilista che ha ucciso Laura e Claudia positivo alla cannabis

BO E LUKE

Scongiurata l’ipotesi che avessero bevuto perché dai test sono emersi riscontri negativi. Le immagini dell’incredibile fuoristrada intanto sono diventate virali sul web e al centro di meme che ricordano le vecchie serie tv americane stile “Hazzard”, con l’olandese di 56 anni e l’amico belga di 47 nei panni di Bo e Luke che decollano con le due Ferrari, una F12 Berlinetta rossa da 300mila euro e una SF 90 blu da 400mila. Al di là dell’ondata di sdegno per i rischi e ilarità per la dinamica e i bolidi coinvolti, resta il fatto che in quella curva servirebbe un guardrail, come richiesto dal nuovo residence di lussuose e moderne villette bianche con piscina. Il sindaco Pugnaloni, accorso sabato sul posto, ha rassicurato il proprietario della villa danneggiata che verrà installato quanto prima.