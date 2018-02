Bari, bancarotta da 230 milioni delle Ferrovie Sud Est: arrestati Luigi Fiorillo e altri 10 dirigenti

Undici persone, fra le quali Luigi Fiorillo, già commissario governativo, legale rappresentante e amministratore unico di Ferrovie Sud Est, sono state arrestate dalla Guardia di Finanza per il crac da 230 milioni di euro della società pugliese di trasporti. Agli indagati la Procura di Bari contesta, a vario titolo, reati di bancarotta fraudolenta documentale, societaria e patrimoniale. I fatti contestati si riferiscono agli anni 2001-2015, fino a quando la società è stata commissariata. Oltre agli arresti, è in corso l'esecuzione di sequestri e di una misura interdittiva.





Nell'inchiesta sul crac di Ferrovie Sud Est, coordinata da un pool di pm della Procura di Bari, sono indagate in totale 29 persone, fra imprenditori, dirigenti e progettisti di Fse. Stando alle indagini della magistratura barese Fiorillo, in concorso con consulenti e funzionari della società e imprenditori, avrebbe dissipato o distratto fondi per centinaia di milioni di euro nell'arco di circa 10 anni falsificando bilanci e esternalizzando servizi senza fare gare d'appalto. Ferrovie Sud Est è una società interamente partecipata dal Ministero dei Trasporti, concessionaria per la Regione Puglia del servizio ferroviario, acquistata circa un anno fa da Ferrovie dello Stato e attualmente sottoposta a procedura di concordato preventivo in continuità.



Gli altri arrestati sono Angelo Schiano, ritenuto dagli inquirenti amministratore occulto e procuratore alle liti di Fse srl; Ferdinando Bitonte, amministratore/gestore di Eltel srl, Centro Calcolo srl e Bit Informatica Meridionale srl; Carlo Beltramelli, amministratore di Filben srl; Carolina Neri; Gianluca Neri; Franco Cezza; Rita Giannuzzi; Gianluigi Cezza; Fabrizio Romano Camilli, amministratore/liquidatore di Svicat srl; Fausto Vittucci, revisore dei conti di Fse e socio accomandatario di Vittucci Sas. A Nicola Alfonso, già dirigente di Fse, è stata applicata la misura interdittiva del divieto di esercizio di attività professionale.



Secondo quanto accertato dai militari del Nucleo di Polizia economico-finanziaria delle Fiamme Gialle di Bari e confermato da Procura e gip, si sarebbero resi responsabili di un sistema consolidato di dissipazione del patrimonio della società, ad esempio mediante affidamenti 'ad personam' di incarichi professionali e di appalti per servizi, lavori e forniture, determinando, unitamente ad altri comportamenti, una esposizione debitoria di circa 300 milioni di euro.



Nei confronti delle stesse persone (ad eccezione di Vittucci ed Alfonso), delle società rispettivamente amministrate/gestite, nonché nei confronti di Francesco Paolo Angiulli, Vito Antonio Prato, Nicola Di Cosola e Giorgio Garrone è in corso l'esecuzione di un provvedimento, contestuale, di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un ammontare complessivo di oltre 91 milioni di euro. Il provvedimento cautelare ha come oggetto numerose condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e impropria di cui si sarebbero resi responsabili in concorso Fiorillo e le altre persone coinvolte, anche mediante l'affidamento di servizi, lavori e forniture senza l'osservanza di procedure di evidenza pubblica e senza alcuna valutazione di congruità delle prestazioni offerte.



L'appropriazione e/o distrazione per ingenti valori economici hanno depauperato significativamente il patrimonio sociale di Fse srl, come già evidenziato nell'iniziativa della Procura di Bari con la richiesta di fallimento formulata al Tribunale il 21 luglio 2016. In particolare, le indagini hanno accertato come la bancarotta documentale sia stata prodotta da varie condotte di confusione di dati contabili tali da non rendere ricostruibili il patrimonio ed il movimento degli affari. Ad esempio, sarebbero stati fatti convogliare in un unico conto le somme derivanti dalla concessione del servizio di trasporto (circa 150 milioni di euro) e quelle derivanti dai contributi pubblici vincolati ai singoli investimenti (circa 850 milioni di euro nei vari anni), così incidendo sull'aumento dei debiti e sui relativi costi bancari (oneri, interessi) per circa 60 milioni di euro dal 2007 al 2016.



La bancarotta societaria si sarebbe realizzata, invece, attraverso vari artifici contabili che hanno determinato la falsificazione dei bilanci d'esercizio, in violazione delle prescrizioni di correttezza e veridicità della rappresentazione, attraverso iscrizioni di ricavi privi di certezza oppure con l'alterazione di voci di debito mutate arbitrariamente in crediti.La bancarotta patrimoniale, infine, si sarebbe realizzata con l'esternalizzazione di servizi fondamentali a costi crescenti e mai comparati, con la moltiplicazione ingiustificata di incarichi e contratti di appalto a prezzi fuori mercato.



Tra gli episodi più clamorosi analizzati dalla Procura la nomina da parte di Fiorillo di Francesco Paolo Angiulli, dirigente del Settore Investimenti di Fse quale responsabile unico del procedimento (Rup) di vari appalti di opere pubbliche con distrazione della somma di 2 milioni e 751 mila euro e il successivo reciproco conferimento a Fiorillo, da parte di Angiulli, delle funzioni di supporto ed assistenzà al Rup e conseguente liquidazione a Fiorillo della somma di 4 milioni e 909 mila euro, falsamente attribuito in bilancio a spese del personale. Altro episodio sotto esame la corresponsione di somme per oltre 19 milioni di euro da Fse all'ingegner Vito Antonio Prato, alla società ad esso riferibile la Prato Engineering srl e a Giorgio Garrone per servizi che la Regione Puglia non ha ritenuto di rimborsare nell'ambito dei contributi pubblici comunitari e nazionali.

Giovedì 1 Febbraio 2018, 13:38 - Ultimo aggiornamento: 01-02-2018 14:01

