Castellammare del Golfo, festa di compleanno con banchetto in sala giunta: incubo focolaio covid

Festa di compleanno con tavola imbandita nella sala giunta del Comune di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani. Lo denuncia, con un post su Facebook, corredato da una fotografia, il consigliere comunale Giovanni D'Aguanno. Il sindaco, Nicolò Rizzo, ha annunciato verifiche, anche per capire chi ha partecipato al banchetto e chi ha autorizzato i presenti ad utilizzare il luogo istituzionale per una festa privata in piena pandemia Covid.

Festa in sala giunta, il messaggio su FB



Festa di compleanno in sala giunta

Provo infinita indignazione per ciò che è accaduto oggi nel palazzo della nostra città: una festa di compleanno in sala giunta.

Nel momento storico che stiamo attraversando un tale gesto è inqualificabile. Decine di persone a far festa con una tavola imbandita di cibo, pronto per essere consumato. Mi sono vergognato! Il nostro sindaco e i partecipanti sanno che siamo in zona rossa perché c’è una pandemia in corso?

Non possiamo pensare di sensibilizzare la cittadinanza facendo i video su Facebook e dando il cattivo esempio.

Non c’è ragione che possa portare un simile assembramento in un luogo pubblico. È uno schiaffo a tutta la cittadinanza che rispetta le regole, ai nostri ragazzi che non possono vivere la spensieratezza della loro età e ai nostri concittadini che lottano per la sopravvivenza a causa del Covid. Solo una parola: VERGOGNA!



