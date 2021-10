Suicida prima della falsa festa di laurea, due sms alla ex fidanzata prima di uccidersi

Non si svolgeranno prima di domani o mercoledì i funerali di L.N., lo studente universitario di Pescara che venerdì si è tolto la vita lanciandosi da un ponte a Bologna, mentre i familiari lo raggiungevano per festeggiare la laurea all'Alma Mater Studiorum, ignari che il ragazzo avesse sostenuto non più di due esami. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti e si attende il nulla osta per il trasporto a Pescara.