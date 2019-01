Doveva essere una festa, invece è stata una battaglia tra 300 ultrà della Lazio - su oltre mille presenti - e qualche decina di agenti della polizia. Scene di guerriglia urbana questa notte a Roma, a piazza della Libertà. Un gruppo di tifosi ultras della Lazio, durante i festeggiamenti per i 119 anni della squadra ha lanciato sassi, bombe carta e bottiglie contro gli agenti del reparto mobile intervenuti. Diversi agenti sono rimasti feriti e hanno divuto ricorrere alle cure dei sanitari

Scontri tra polizia e tifosi dopo la mezzanotte in occasione dei 119 anni della #Lazio a Piazza della Libertà pic.twitter.com/4NvTME9Pxb — Francesco Pietrella (@frapietrella) 8 gennaio 2019

Un ultrà è stato arrestato, altri 3 tifosi della Lazio fermati a seguito degli scontri. I tifosi festeggiavano 119 anni della squadra a piazza della Libertà quando un folto gruppo si è staccato e ha assalito in via Cola di Rienzo una squadra di agenti del Reparto Mobile, con bombe carta, sassi, bottiglie e spranghe. Almeno una decina di poliziotti sono riamasti feriti.



È in corso la visione delle immagini girate da operatori della Polizia Scientifica per l'identificazione di ulteriori soggetti che hanno partecipato alle azioni violente la notte di ieri a piazza della Libertà. Poco dopo la mezzanotte, riferisce la Questura in una nota, un gruppo di 300 tifosi della Lazio, dopo essersi travisato, ha iniziato un fitto lancio di bottiglie, bombe carta, pietre e altri oggetti contro le Forze dell'Ordine.

Al fine di riportare la situazione alla normalità, è stata effettuata una carica di alleggerimento, nel corso della quale sono stati utilizzati lacrimogeni e si è fatto ricorso all'uso dell'idrante

. Tra gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, 8 sono i feriti, riferisce ancora la Questura, contusi ma non gravi, con prognosi dai 4 ai 20 giorni.

Mercoledì 9 Gennaio 2019, 00:49 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2019 12:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo mezzanotte fuochi, fumogeni e cori per celebrare il compleanno della squadra ma anche momenti di tensione con una parte dei tifosi venuti a contatto con la polizia, che ha risposto con cariche di alleggerimento, per disperdere gli ultrà. Alcuni tifosi hanno gridato cori contro i carabinieri.In piazza della Libertà per la festa dei tifosi è arrivato anche il presidente del club Claudio Lotito.