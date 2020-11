Mega festa nel locale: 120 clienti stipati all'interno, musica a tutto volume e fila per entrare fuori

Mega festa nel locale: 120 persone assembrate e 15 fuori che aspettano di entrare, una scena del tutto inusuale in tempi di Covid. Arrivano polizia e carabinieri e scattano le multe e la chiusura del locale per 5 giorni. E' accaduto domenica pomeriggio in viale della Repubblica a Treviso, dove ha sede il "Los Zapatas".

Le forze dell'ordine erano state avvertite con una segnalazione di assembramento e quando sono arrivate sul posto hanno trovato i cittadini ammassati nel locale, la musica a tutto volume e nessun rispetto delle norme anti Covid. Clienti e proprietaria del locale, una cittadina dominicana di 35 anni, erano totalmente indifferenti alle regole imposte dall'emergenza pandemia: avventori in piedi e non ai tavoli, più di 4 persone per tavolo, per citare esempi.

Complessivamente, nel corso dell’attività antiassembramento sono state controllati circa 50 persone e 20 locali pubblici.

