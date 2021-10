Contagiati a una festa di nozze di 50 anni, in quattro finiscono in rianimazione a Padova

Una festa, il contagio, la paura. Quattro anziani, tre uomini e una donna, sono rimasti contagiati dal Covid durante una festa per i 50 di un matrimonio e dopo essere giunti all'ospedale di Padova sono stati trasferiti quasi all'istante in terapia intensiva. Hanno età tra i 70 e gli 80 anni, e sono gravi, conferma l'Azienda Ospedaliera di Padova. Tra loro anche una delle coppie che festeggiava l'anniversario di nozze.

Il focolaio sarebbe esploso durante un pranzo svoltosi domenica scorsa, nel Padovano. Nel giro di un paio di giorni, i quattro hanno accusato i primi sintomi dell'infezione. Ma quando sono arrivati al pronto soccorso le loro condizioni erano già serie e in rapido peggioramento, e sono stati trasferiti nel reparto di terapia intensiva. Secondo l'azienda ospedaliera, è la prima volta per Padova che un gruppo intero di persone infettate finisce così rapidamente dall'accesso in ospedale alla rianimazione.