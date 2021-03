Festa del papà: gli auguri teneri sui social di Forze Armate e Forze dell'ordine

Padri in uniforme e bimbi accoccolati tra le loro braccia. Messaggi teneri e immagini dolcissime popolano i profili social ufficiali di Forze Armate e forze dell’ordine che festeggiano così la festa del papà. “Un pensiero particolare ai papà anche oggi impegnati lontano dai loro cari in prima linea in Italia e nelle missioni militari all'estero e per far fronte all’emergenza covid 19” ricorda lo Stato Maggiore della Difesa. Il Ministero della Difesa posta la foto di un militare con in braccio il suo bambino sottolineando che i supereroi sono reali.

“Il mio compagno di giochi e la mia guida” scrive l’Esercito sui suoi social formulando auguri a tutti i papà. “Papà, quando mi abbracci navigo in un mare d’amore” scrive la Marina postando la foto di un tenerissimo bebè appoggiato alla spalla del papà e invia auguri “a quelli che oggi potranno abbracciare i propri figli e a quelli che aspettano di poterlo fare”. “Auguri a tutti i papà, sempre pronti a proteggere ciò che gli sta più a cuore” sottolinea l’Aeronautica Militare. “Ci prendiamo cura di chi ha bisogno, come un padre fa con i suoi figli, perché per noi questo vuol dire far parte di una famiglia” ribadisce l’Arma dei Carabinieri.

La Guardia Costiera sceglie di pubblicare un fumetto di Davide Besana e scrive “Essere padre significa anche accompagnare e proteggere...sempre!”. “Il sorriso di un padre colma di amore il cuore di ogni bambino” si legge sui social della Guardia di Finanza. La Polizia di Stato sceglie una citazione di Kelland: “Mio padre non mi ha detto come vivere; ha vissuto e mi ha fatto osservare come lo faceva”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA