Scoperto feto morto in una borsa abbandonata nel fiorentino. Il feto è stato trovato in via di San Martino a Campi Bisenzio (Firenze). Sul posto intervenuti i carabinieri. Da quanto spiegato il feto è di poche settimane.

Ultimo aggiornamento: 13:17

