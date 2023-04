Lo hanno ribadito anche nelle ultime ore. Gli ultras del Feyenoord giovedì saranno a Roma. Lo zoccolo duro - qualche centinaia di cui circa cento rappresentano la frangia più violenta sotto la lente della Digos - sarà in arrivo già da mercoledì. Più di qualcuno, però, potrebbe fare tappa il giorno prima a Napoli per dare manforte ai tifosi biancazzurri nel match di Champions contro il Milan. Un asse quello tra le tifoserie olandese e partenopea (in aperta collisione con i romanisti) che preoccupa gli investigatori in previsione della partita di ritorno di Europa League tra Roma e Feyenoord, sebbene la trasferta dei supporter stranieri sia stata vietata. Sarà un caso, ma i posti sui treni da Rotterdam per la Capitale sono tutti o quasi prenotati. Gli hooligans olandesi arriveranno giusto in tempo per bersi qualche birra nella zona del Colosseo e di piazza Venezia e capire dove seguire il match, magari sugli schermi di qualche irish pub. «Occhio alle vostre fontane», la provocazione olandese.

APPROFONDIMENTI De Laurentiis, dalla scorta all'incontro con i gruppi ultrà Il messaggio dopo la pace: «Martedì uno stadio azzurro» Guerriglia urbana: stangata per gli ultras di Paganese e Casertana

Roma, infortunio Dybala: cauto ottimismo. Abraham, confermata la lussazione alla spalla

PIAZZA DI SPAGNA

Il riferimento, manco a dirlo, è alla Barcaccia di piazza di Spagna vandalizzata in occasione di Roma - Feyenoord del 19 febbraio 2015 per cui, al termine di una giornata di assedio e danni, vennero condannati 6 ultras biancorossi. Qui gli ultrà non dovranno arrivare. La piazza sarà sorvegliata a vista e, nel caso, potrebbe essere transennata.

Non solo. Gli investigatori sospettano che non pochi supporter stranieri abbiano provato ad aggirare il veto di acquisto dei biglietti per l’Olimpico, passando attraverso gli ultras gemellati, in primis proprio quelli napoletani. Proprio i partenopei avrebbero invitato gli amici del Feyenoord a recarsi domani a Napoli per assistere alla partita contro il Milan, sfida che desta non poche preoccupazioni sul fronte dell’ordine pubblico. Mentre hanno già inviato un incoraggiamento agli olandesi, i tifosi della Stella Rossa di Belgrado autori del furto dello striscione dei Fedayn. Nonostante lo stop alla vendita dei ticket agli ospiti, l’allerta resta molto alta soprattutto per scongiurare figuracce agli occhi degli ispettori del Bie, il Bureau internazionale, che dovranno valutare la candidatura della Capitale per Expo 2030 e della Uefa. La Questura ha da giorni diramato un alert agli albergatori chiedendo loro di riferire dell’arrivo di olandesi negli hotel. «Che siano tali - spiega Roberto Roscioli, di Federalberghi - tuttavia lo sapremo con certezza solo al momento del check-in. Di fatto sfuggirà dai radar chi alloggerà in appartamenti e b&b». Gli olandesi, stando alle informazioni acquisite finora, si attesteranno soprattutto nella zona attorno alla stazione Termini, prediligendo gli ostelli di Castro Pretorio. «Siamo l’unico Paese d’Europa che non consente di fare disputare una partita con le due tifoserie presenti», critica l’avvocato ultrà di fede romanista Lorenzo Contucci.

Il piano di sicurezza, intanto, è pronto e coinvolgerà non meno di mille agenti, la maggior parte in borghese e mobilitati soprattutto in chiave preventiva, con controlli alle stazioni e ai caselli autostradali. Gli ultimi ritocchi saranno dati nel corso delle riunioni tecniche che si svolgeranno in accordo con la Prefettura. A proposito di Palazzo Valentini: la poltrona di inquilino numero “1” è ancora vacante dopo la nomina dell’ex prefetto Bruno Frattasi a capo della Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Per questa mattina è convocata una riunione del Consiglio dei ministri e non è escluso che si decida proprio alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Europa League tra la Roma e il Feyenoord (andata 0-1). Anche se segnali chiari in questo senso non sono arrivati. Tra i nomi circolati negli ultimi giorni quello dell’attuale Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Laura Lega, e del Vice Direttore generale della Pubblica Sicurezza, Vittorio Rizzi.