Roma, incendio in un palazzo all'Eur: 40 persone evacuate

Incendio questa notte in un palazzo di 7 piani in via Elio Vittorini, in zona Eur, a Roma. A causa delle fiamme 40 persone sono state evacuate. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i poliziotti del commissariato Colombo e i colleghi delle Volanti.

Le cause del rogo sono imprecisate, ma probabilmente si è trattato del cortocircuito di una stufa. A rientrare nello stabile tutti i condomini, tranne i proprietari dell’appartamento da cui le fiamme sarebbero partite e quelli al piano di sopra.

APPROFONDIMENTI ROMA Roma, autobus a fuoco in zona Torrino: intervento dei vigili del fuoco I ROGHI Roma, doppio incendio nel cuore della Capitale: auto in fiamme, forse... ROMA Scuola in fiamme a Torrevecchia, distrutta la palestra: alla... ROMA Rogo al Ponte di Ferro, svolta nelle indagini: «L'incendio...

Dal primo piano fuoriusciva molto fumo che bloccava la discesa dei residenti. Anche tre equipaggi della Polizia di Stato sono rimasti bloccati nella palazzina mentre cercavano di mettere in salvo i residenti. Dopo l'intervento dei vigili del fuoco sono state evacuate 40 persone. Fortunatamente non si registra nessun intossicato nè feriti. Le cause sono ancora imprecisate.

Tutte le persone, ad eccezione di due famiglie, quella residente al primo piano dove è avvenuto l'incendio e il piano superiore che sono stati dichiarati inagibili, sono rientrate nei loro appartamenti.