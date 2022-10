Fidanzati camminano mano nella mano, travolti da un'auto in corsa: lui è gravissimo

Gravissimo incidente stradale nella serata di giovedì 20 ottobre. Due fidanzati stavano camminando, mano nella mano, al lato della strada quando sono stati travolti da un'auto in corsa. La tragica dinamica è avvenuta a Santa Maria del Giudice, un quartiere di Lucca.

La dinamica

Per ragioni ancora da accertare con esattezza, una coppia di fidanzati che stava camminando a piedi lungo la strada è stata falciata da un'auto in transito. L'episodio si è verificato dopo le 21 e a rimanere coinvolti sono stati una donna e un uomo di 38 anni. Le condizioni di lui sono apparse subito molto serie, dopo essere stato travolto e aver sbattuto con violenza la testa sull'asfalto.

I soccorsi

I soccorsi sono stati immediati e hanno subito evidenziato le condizioni dei due feriti. La ragazza è stata urtata di striscio, e ha riportato solo lievi contusioni. Le condizioni dell'uomo, invece, sono subito apparse gravissime. Soccorso a terra e privo di sensi, è stato subito trasportato al pronto soccorso di Cisanello con un grave trauma facciale e fratture multiple. La donna, invece, in stato di choc, è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di San Luca della Misericordia di Massa Macinaia in codice verde. Sul posto, per tutti gli accertamenti del caso, sono arrivati gli agenti della municipale di Lucca e una volante della polizia.