Fidanzata con nigeriano critica Salvini su Facebook, travolta da insulti a sfondo sessuale

Colpevole di aver postato su Facebook un commento critico su Matteo Salvini e la sua idea di integrazione, è stata travolta da insulti anche a sfondo sessuale. Tanto è bastato perché, 25 anni, di Stradella (Pavia), un'educatrice che lavora nel centro di accoglienza del comune, venisse investita di offese via web. Insulti che non hanno riguardato solo il suo commento su Salvini, ma anche lo stesso profilodella ragazza, dove Martina appare in foto con il suoSlim Joe, undi 32 anni. A riportare la notizia è oggi il quotidiano La Provincia Pavese.Martina ha conosciuto Joe al centro di accoglienza di Stradella (Pavia). Il giovane nigeriano, arrivato nel 2015 in Italia su un barcone da richiedente asilo, è laureato in Statistica: nel 2017 è stato assunto da una azienda della zona con un contratto a tempo indeterminato.«Non capisco il perché di tanto odio - ha commentato Martina in relazione agli insulti ricevuti ricevuti via web -. Chi mi ha insultata dovrebbe conoscere il mio ragazzo, si renderebbe conto dell'assurdità del proprio pensiero». Quanto al commento postato sulle dichiarazioni di Salvini, la giovane ha precisato: «Ero arrabbiata, ho scritto che Salvini prima di parlare di integrazione dovrebbe sciacquarsi la bocca. Non ho insultato nessuno, ho solo manifestato legittimamente il mio dissenso».