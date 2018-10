L'uomo ha anche accoltellato al collo il figlio di sei anni. Il padre è stato arrestato. Se le condizioni della bambina sono critiche, non sarebbero gravi le ferite riportate dall'altro figlio.

Domenica 7 Ottobre 2018, 16:21 - Ultimo aggiornamento: 07-10-2018 17:05

Dramma assurdo in un condominio nel quartiere Paolo VI a. Al culmine di dissidi che duravano da tempo, sfociati nella perdita della potestà genitoriale, un uomo ha preso la propria figlia, una bambina di tre anni, e l'ha scaraventata giù dal terzo piano.La piccola, soccorsa e trasportata in ospedale, è in condizioni gravissime causate da una serie di traumi in seguito alla caduta. I medici stanno cercando in tutti i modi di tenerla in vita ma si tratta di una situazione estremamente delicata.