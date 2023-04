Torino, legano al letto la figlia ribelle per non farla uscire: arrestati genitori. Ma il giudice li scarcera: «Volevano educarla»

Legavano la figlia di 14 anni al letto e chiudevano la porta di casa a chiave per non farla uscire. Una storia choc che arriva da Torino e che è finita in questura Gli agenti della polizia, avvertiti con una telefonata dei vicini di casa allarmati dalle urla, hanno assistito alla scena in diretta e hanno visto la ragazzina con mani e piedi legati con un foulard annodato al letto. Sul corpo anche diversi lividi. Le accuse per i genitori, una coppia marocchina, sono di maltrattamenti e sequestro di persona. Sono stati arrestati.

Come riporta il Corriere, ricostruendo la dinamica dei fatti è emerso che i genitori hanno pensato di legare la figlia per fermarla. Un gesto estremo dettato, secondo i genitori, da una situazione ingestibile. La ragazza si era ribellata e aveva dato in escandescenza rompendo oggetti, urlando violentemente contro i genitori. L'avvocato che li difende parla di un'adolescente che esigeva livelli di autonomia e libertà incompatibili con l'età. Salta la scuola, frequenta ragazzi accusati di rapina, rientra tardi la sera e cerca di sfuggire ai controlli dei genitori. Lei si ribella puntualmente spaccando mobili e insultando.

Il pm aveva chiesto di mantenere in carcere la coppia. Il gip invece non ha convalidato l'arresto e i due sono stati scarcerati. Come riporta l'edizione torinese del Corriere della Sera, il giudice ravvisa comunque un intento educativo a che se manifestato in modo sbagliato. I genitori restano indagati, la ragazzina è stata allontanata da casa e trasferita in una comunità. La famiglia verrà seguita dai servizi sociali.