«Mio figlio autistico deriso, non perdono le maestre»: la denuncia di mamma Silvia: nessuno si è scusato

Martedì è stato il suo primo giorno di scuola, in un nuovo istituto che gli ha aperto le porte, raccolto il bisogno di una famiglia in difficoltà e, in parte, asciugato le lacrime di mamma Silvia, 28 anni appena, che ancora ripensa a quei messaggi, scambiati tra le precedenti maestre, «pieni di cattiveria» senza riuscire a farsene una ragione. Luca, suo figlio, ha sei anni ma nel 2019 gli è stato diagnosticato il disturbo dello spettro ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati