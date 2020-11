Il figlio di Beppe Grillo verso il rinvio a giudizio: «Stupro di gruppo ad una ragazza di vent'anni»

Il figlio ventenne di Beppe Grillo, Ciro, è formalmente indagato per violenza sessuale in concorso insieme ad altri tre suoi amici, e la vicenda è a una svolta con la Procura pronta a chiedere il rinvio a giudizio nei confronti dei quattro giovani. Si sono infatti concluse le indagini, condotte dal procuratore di Tempio Pausania Gregorio Capasso e dalla sostituta Laura Bassani, a un anno dalla denuncia formulata in una caserma dei carabinieri di Milano dalla ventenne vittima dei presunti abusi, appena rientrata dalle vacanze in Sardegna.

Come riportano oggi La Nuova Sardegna, Repubblica e L'Unione Sarda, tutto ruota attorno a quanto accaduto la notte del 16 luglio 2019 nella villa di proprietà del comico e fondatore del Movimento 5 Stelle, al Pevero di Porto Cervo, in Costa Smeralda. Gli accusati sono Ciro Grillo e i suoi tre amici Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. Tornata a Milano, la studentessa denunciò ai carabinieri di essere stata stuprata al termine di una serata iniziata al Billionaire insieme a un'amica e conclusa dalle due giovani in casa Grillo.

Secondo quanto sempre sostenuto dall'accusa e stando a quanto emergerebbe dalle indagini, la «spaghettata» coi quattro si concluse con rapporti sessuali non consenzienti, dopo abbondante consumo di alcol, ripresi col telefonino. Ciro Grillo è difeso da Enrico Grillo, Ernesto Monteverde e Mariano Mameli difendono Edoardo Capitta, Romano Raimondo e Gennaro Velle difendono Francesco Corsiglia, Paolo Costa difende Vittorio Lauria.

