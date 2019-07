Figlio dodicenne segregato nella “casa degli orrori”: arrestati i genitori

Marito e moglie, residenti in una località turistica di Arzachena, in Costa Smeralda, sono stati arrestati dai carabinieri, su disposizione della Procura di Tempio Pausania (Sassari), con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e in particolare sul figlio di 12 anni. Lo riferiscono i quotidiani sardi, secondo cui il bambino sarebbe stato segregato nella villetta di famiglia, definita una «casa degli orrori». Le manette sono scattate sabato notte e per oggi è prevista l'udienza di convalida. Il minore si trova in comunità protetta.LEGGI ANCHE....> Bimbo incatenato in bagno per una settimana senza acqua e cibo: morto di stenti