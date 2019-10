Figlio gay, i genitori non lo accettano: botte e sequestro, poi lo spediscono sul Mar Nero

I genitori non accettavano la relazione gay del figlio, per questo lo hanno picchiato e lo hanno costretto a lasciare gli studi ed andare a vivere dai parenti sul Mar Nero. Una storia incredibile che ha portato a processo i genitori del ragazzo, due bulgari.



La Procura della Repubblica di Padova ha chiesto il processo per la coppia di genitori bulgari e una terza persona, loro connazionale, le accuse sono di sequestro di persona, lesioni e violenza privata. La vittima, il figlio della coppia, aveva intrapreso una relazione omosessuale con uno studente italiano, con cui il ragazzo conviveva a Padova, dove frequentava l'università.



Per questo nel maggio del 2016 i tre, giunti a Padova, si sono recati nell'appartamento che i due giovani condividevano e qui avrebbero picchiato il giovane convivente padovano, costringendo il figlio a seguirli e ad abbandonare gli studi per andare a vivere da parenti, in un paese sul Mar Nero. La parola passa al giudice per le udienze preliminari.

Martedì 1 Ottobre 2019, 09:21 - Ultimo aggiornamento: 01-10-2019 10:26

