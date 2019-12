Filippo, otto mesi, ha una malattia rara: trovato il donatore di midollo. «Il mio dono sta per arrivare»

Ultimo aggiornamento: 15:48

Ilnon poteva ricerve unpiù bello. È stato infattiche potrebbe salvargli la vita.di Cusano Milanino. È affetto da unache si chiama linfoistiocitosi emofagocitica. Una malattia che colpisce un bambino su cinquantamila e che al momento non ha una cura farmacologica. Ma l'appello dei genitori è stato raccolto e finalmente posso tornare a sperare. Questo grazie al lavoro tramite la pagina Facenookdove il piccolo "parla" in prima persone nei post che vengono pubblicati, chiedendo aiuto e aggiornando tutti i follower sul suo stato di salute. A donare il midollo, il 7 gennaio 2020, sarà un giovane tedesco di cui non si conoscono le generalità e il sesso.Nel giorno della vigilia di Natale è arrivata la bella notizia. «Oggi è davvero quasi Natale e come ormai avrete capito», si legge su Facebook. «Dovrò aspettare un paio di settimane e non saranno una passeggiata, anzi: ho iniziato ieri il "condizionamento", un cocktail di farmaci chemioterapici che serviranno a fare piazza pulita del mio midollo birichino per lasciare spazio a quello nuovo - spiega il post - tutto questo mi porterà a non stare niente bene, molto probabilmente, e soprattutto ad essere molto immunodepresso per parecchio tempo. Mamma e papà sono tesi e preoccupati, io ancora non mi accorgo di nulla e me la rido».«Ma un passo alla volta, come abbiamo imparato, che diversamente non si può fare - si legge ancora - il 7 gennaio un giovane tedesco (non sappiamo se maschio o femmina) donerà il suo midollo che il giorno dopo sarà qui per me, trasportato da un volontario. E adesso concentriamoci tutti per fare in modo che questo primo passo vada a buon fine». Oltre al donatore trovato, ieri è stato raggiunto anche l'obiettivo della raccolta fondi aperta sulla pagina Facebook: «E allora buon Natale a tutti, e grazie mille a chi ha donato per la nostra raccolta fondi che ha raggiunto l’obiettivo proprio oggi!»