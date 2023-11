Filippo Turetta, dove è stato arrestato? Fuggiva sull'autostrada A9 vicino Lipsia: sarà in Italia tra pochi giorni

Filippo Turetta «si stava muovendo» in auto quando è stato arrestato in Germania, «a Sud» del paese. È stato arrestato vicino Lipsia. Bloccato sull'autostrada A9 all'altezza della cittadina di Bud Durremberg e si trova ora in un ufficio della polizia tedesca. Le tracce del 22enne si erano perse domenica scorsa quando l'auto era stata "intercettata" da una telecamera in Austria. Da allora si erano fatte mille ipotesi sul destino del giovane in fuga da Vigonovo (Venezia) dopo aver tramortito, colpito con più coltellate l'ex fidanzata Giulia Cecchettin ed essersi disfatto del corpo buttandolo da un dirupo a Piancavallo, vicino al lago di Barcis. Lo hanno preso dopo un fuga di 7 giorni.

Il mandato di arresto europeo

Su di lui era stata emessa un'ordinanza di arresto, quindi diffuso un mandato di arresto europeo per omicidio volontario aggravato, dopo che le forze dell'ordine avevano visionato le immagini delle telecamere della zona industriale di Fossò.

Quando arriverà in Italia

Cosa succederà ora dopo il suo arresto? Bisognerà attendere i tempi tecnici previsti dalle procedure - in genere qualche settimana - per l'estradizione in Italia di Filippo Turetta, il giovane accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin, fermato in Germania in esecuzione del mandato d'arresto europeo firmato dalla procura di Venezia. La Germania dovrà adottare la decisione finale sull'esecuzione del mandato entro 60 giorni dall'arresto. Se Turetta acconsente alla consegna, la decisione è presa entro 10 giorni. Il ricercato, prevedono le norme, deve essere consegnato il più rapidamente possibile a una data convenuta tra le autorità incaricate, al massimo entro 10 giorni dalla decisione finale relativa all'esecuzione del mandato d'arresto europeo. Al giovane viene ora notificato il mandato d'arresto da parte delle autorità tedesche; sarà quindi portato davanti a un giudice di quel Paese per la procedura di validazione. Turetta ha diritto ad avere un legale, un interprete ed il gratuito patrocinio. Esaurito l'iter in Germania, sarà consegnato alle autorità italiane, attraverso lo Scip, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, che opera presso la Direzione centrale della Polizia criminale. Gli agenti andranno in Germania a prendere il giovane e lo porteranno in Italia, in genere con un volo diretto a Fiumicino dove sarà eseguito l'ordine di custodia cautelare in carcere.

La fuga in Austria e in Germania

La fuga di Filippo era proseguita in solitaria. Con la sua Gran Punto punta verso il Friuli, poi aveva raggiunto San Candido domenica mattina 12 novembre ed era entrato in Austria dove per ben due volte era passato sotto un targasystem tra Lienz e la Carinzia. Le sue tracce si erano perse fino a oggi quando è stato bloccato in Germania a bordo della sua auto.

Le banconote sporche di sangue

Ma c'è un altro dettaglio che ha aiutato gli investigatori e mettersi sulle tracce di Turetta. Domenica scorsa il giovane ha fatto rifornimento in un distributore automatico di Cortina. Le telecamere - scrive il Corriere Veneto - hanno inquadrato l'auto, la Fiat Punto nera, ed il ragazzo che introduceva il denaro nello sportello. Quando il titolare della stazione di servizio ha aperto l'impianto, qualche giorno dopo, tra le banconote ne ha trovata una da 20 euro con macchie di sangue.

Le ricerche su Google: era tutto premeditato?

Nei giorni socrsi a casa del ragazzo erano stati sequestrati pc e tablet. E proprio sul computer di Filippo è emerso che il ragazzo aveva fatto ricerche su kit per la sopravvivenza in alta quota. Dagli accertamenti effettuati sul pc, inoltre, vi sarebbe una ricerca su itinerari nel versante tirolese meridionale dell'Austria. Tra il materiale sequestrato a casa di Turetta c'è anche del nastro adesivo, per capire se si tratti dello stesso materiale che figura tra i reperti trovati nel parcheggio della ditta «Dior» a Fossò, teatro della lite violenta con Giulia registrata dalle telecamere di sorveglianza.