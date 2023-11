Filippo Turetta, il silenzio del fratello minore Andrea. «Suo fratello è diventato un killer, per lui è difficile sentirlo chiamare così»

Andrea Turetta ha 18 anni. E' il fratello minore di Filippo Turetta, il 22enne arrestato per aver ucciso la sua ex fidanzata Giulia Cecchettin. Quel fratellone maggiore da qualche giorno è diventato il killer di cui parla tutta Italia. «Non è facile per lui, soffre molto», ha confessato il padre Nicola Turetta. «Eravamo a tavola l'altra sera quando Filippo è stato trovato. L'altro mio figlio ha sentito al telegiornale che il killer era stato fermato in Germania. È dura sentir parlare così di un fratello».

Il rapporto con Filippo

«Filippo in casa non è mai stato un ragazzo violento», ripetono i genitori.

Con Andrea, che vive in provincia di Padova insieme alla famiglia e frequenta le scuole superiori, hanno sempre avuto un ottimo rapporto. Anche lui oggi non sa spiegarsi cosa sia accaduto. Prima che il cadavere di Giulia fosse ritrovato, Andrea aveva raccontato al Gazzettino che «Filippo non aveva mai dato alcun segnale che qualcosa andasse male».

Cosa disse del fratello maggiore

«L’ho visto sempre bene, anche di recente. Triste, ma stava bene. Era riservato e timido, non ha mai fatto del male a nessuno. È un ragazzo educato e gentile, non so cosa pensare», ripeteva prima che la terribile verità venisse fuori. Purtroppo i fatti non gli hanno dato ragione. Oggi il peso di quello è successo lo ha sopraffatto. La famiglia lo sta proteggendo. «Ci fa male vederci additare come genitori inadeguati, come una famiglia simbolo del patriarcato» aggiunge il padre del 22enne.

«Resta sempre nostro figlio»

«Non ci hanno fatto ancora parlare con Filippo - hanno raccontato i genitori al Corriere della Sera - Ci hanno detto che è molto provato. Se non lo riporteranno in Italia nei prossimi giorni, ci organizzeremo per andare noi in Germania. Resta nostro figlio. Cosa dobbiamo fare? Pagherà per quello che ha fatto. Noi siamo pur sempre i suoi genitori».