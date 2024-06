Filippo Zanella ritrova la figlia Noemi, la madre l'aveva portata in Polonia tre anni fa: la svolta grazie a una lettera anonima

Dopo tre anni di angoscia e ricerche incessanti, Filippo Zanella, fisioterapista di Cesena, ha finalmente ritrovato sua figlia Noemi, scomparsa in Polonia. La bambina era partita nel settembre 2021 insieme alla madre, ex compagna di Zanella, originaria del Paese dell'est Europa. Da allora, la donna aveva interrotto ogni comunicazione, lasciando il padre nella disperazione più totale. Sebbene il giudice avesse stabilito l'affidamento congiunto, la donna ha deciso di tagliare ogni contatto: il fisioterapista ha iniziato una ricerca senza sosta, percorrendo oltre 5000 km in Polonia e lanciando numerosi appelli sui social. La svolta è arrivata però grazie a una lettera anonima.

La lettera

Il momento decisivo è arrivato grazie a una lettera anonima che indicava la precisa ubicazione di Noemi a Rzeszòw, una città situata al confine con l'Ucraina e la Slovacchia.

Intervistato dal Corriere della Sera, Zanella ha raccontato i dettagli di questa drammatica vicenda. La lettera, scritta in un italiano imperfetto, suggerisce che il mittente potrebbe essere un polacco, forse un parroco o qualcuno legato a organizzazioni umanitarie come la Caritas. Resta comunque il mistero.n

L'intervento delle autorità

Per riportare Noemi in Italia, si sono mobilitati sia il Tribunale di Bologna che il Tribunale dell’Aia, emettendo un mandato di protezione internazionale. All'inizio del 2024, Zanella si è recato in Polonia accompagnato dalla madre, nonna della bambina. La missiva localizzava Noemi in un complesso residenziale con 300 appartamenti. Tuttavia, la situazione si è complicata quando alcuni poliziotti locali hanno informato la madre di Noemi dell’arrivo di Zanella, aiutandola a nascondersi presso una chiesa.

L'incontro

Zanella ha descritto al Corriere quei momenti come «minuti concitati, anche drammatici». Con l'assistenza del curatore nominato dal giudice e della polizia, Zanella è riuscito a rintracciare la madre di Noemi che, in un tentativo disperato, è fuggita dal retro dell’edificio. La separazione della bambina dalla madre è stata difficile e carica di tensione, con numerosi passanti che hanno assistito alla scena. Il giudice ha infine stabilito la separazione definitiva nel rispetto delle sentenze internazionali. Grazie all'intervento delle autorità locali e della diplomazia italiana, rappresentata dal console e da un colonnello, Zanella e sua madre sono riusciti a riportare Noemi a casa. Oggi, padre e figlia sono tornati a Cesena, dove la bambina si sta riprendendo serenamente.