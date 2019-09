Finalista di Miss Italia insultata per il colore della pelle: «Non rappresenti i canoni di bellezza italiana»

Mercoledì 4 Settembre 2019, 13:28 - Ultimo aggiornamento: 04-09-2019 13:29

. È quanto hanno scritto gli haters a, 20 anni, padovana e finalista di. La giovane è stata vittima di attacchi sui social per il colore della pelle.La ragazza, nata a Padova e residente a Villanova di Camposampiero (Padova), ha origini cingalesi: il papà si è trasferito in Italia dallo Sri Lanka circa trenta anni fa e dopo alcuni anni è stato raggiunto dalla moglie. A incoraggiare e sostenere Sevmi su Instagram è intervenuta Miss Italia 1996, Denny Mendez, anche lei oggetto di polemiche a suo tempo, ma non così violente come di questi tempi sui social. «Auguri! In bocca al lupo», scrive la Mendez; «Grazie infinite Viva il lupo!», risponde la giovane miss, modella per una scuola di hair stylist.«Purtroppo ci sono ancora tanti pregiudizi, tanta gente non accetta che io sia italiana solo perché ho la pelle scura. Fossi stata figlia di genitori tedeschi e fossi nata in Italia, sono convinta che questa discriminazione non sarebbe mai nata», ha detto Sevmi Tharuka Fernando al Corriere della Sera.«È successo varie volte da quando ho vinto la prima fascia alle selezioni locali del concorso, e anche recentemente - ha aggiunto - Sono persone che mi scrivono in privato per non esporsi ma la questione non cambia. Partecipo al concorso anche per abbattere queste discriminazioni e continuo per la mia strada. Se qualcuno mi critica significa che sono stata notata tra le tante».