Roma, maxi evasione fiscale su vendita on-line pneumatici: sequestrati 7 milioni di euro

Venerdì 3 Maggio 2019, 10:40 - Ultimo aggiornamento: 03-05-2019 11:02

Scoperta ai Castelli Romani maxi evasione nella vendita on line di pneumatici: sequestrati beni per oltre 7 milioni di euro. I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma, su disposizione del Gip del Tribunale di Velletri e coordinati della Procura della Repubblica veliterna, hanno sottoposto a sequestro beni per un valore di oltre 7 milioni di euro nei confronti di due persone, dominus e prestanome, titolari di un'azienda di Genzano di Roma che opera nel commercio on line di pneumatici, responsabili di una rilevante frodefiscale.Avvalendosi del particolare sistema di vendita denominato «drop ship» (commercio elettronico di beni senzala disponibilità materiale della merce nel proprio magazzino), la società dei Castelli Romani ha venduto, negli ultimi 18 mesi, beni per oltre 44 milioni di euro, in prevalenza pneumatici, ma anche materiale elettronico, senzaversare neanche un euro di imposte nelle casse dell'erario. La maxi evasione è stata smascherata dai finanzieri della compagnia di Velletri al termine di un'indagine di polizia giudiziaria e tributaria, durata oltre un anno, che haconsentito di rilevare l'omesso versamento di Iva e Ires per svariati milioni di euro e il successivo occultamentodell'illecito profitto, attraverso bonifici su conti esteri (Malta e Romania) intestati all'impresa. Le imposte così sottratte venivano sistematicamente incassate dagli imprenditori disonesti per essere nuovamente immesse in unaltro circuito commerciale in paesi a fiscalità privilegiata.