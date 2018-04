Finanziaria della Regione Piemonte, arrestato l'ex presidente Gatti

Venerdì 6 Aprile 2018, 10:51 - Ultimo aggiornamento: 06-04-2018 11:10

La Guardia di Finanza di Torino sta eseguendo tre ordinanze di custodia cautelare e quindici perquisizioni nell'ambito dell'inchiesta Finpiemonte, la finanziaria della Regione Piemonte. Tra gli arrestati l'ex presidente Fabrizio Gatti, accusato di peculato.L'inchiesta sulla finanziaria della Regione Piemonte, avviata nei mesi scorsi in seguito ad una denuncia del professor Stefano Ambrosini, dallo scorso autunno presidente della società, parla di ammanchi milionari. Ad occuparsene è il pm Francesco Saverio Pelosi. Gli accertamenti riguardano, in particolare, una serie di bonifici effettuati a soggetti terzi privi di apparente giustificazione. Oltre ad un investimento, un fondo di 50 milioni gestito presso una banca svizzera, per tipologia e rischiosità difforme alle policies della società. «Fatti molto gravi ove accertati», aveva affermato nei mesi scorsi il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, che ha assicurato «piena collaborazione» all'autorità giudiziaria.Peculato continuato e aggravato dal danno patrimoniale di rilevante attività: è il reato ipotizzato dalla procura di Torino nell'ambito dell'indagine su Finpiemonte, la cassaforte della Regione Piemonte, che questa mattina ha portato la guardia di finanza ad arrestare l'ex presidente Fabrizio Gatti. Arrestati anche gli amministratori di due società private. L'indagine, precisa la procura, rigurda in particolare l'appropriazione da parte dell'ex presidente di Finpiemonte della somma di circa 6 milioni di euro di denaro pubblico. La somma, secondo l'accusa, è stata trasferita attraverso tre bonifici bancari da un conto corrente di Finpiemonte acceso presso una banca svizzera a due società amministrate da privati, legati da rapporti d'affari con l'ex presidente Gatti.