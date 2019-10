Venerdì 11 Ottobre 2019, 12:46 - Ultimo aggiornamento: 11-10-2019 12:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un finanziere è rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco all'interno della scuola nautica di Gaeta. Non è ancora chiaro se si è sparato o si è trattato di un incidente. L'uomo è stato soccorso dai sanitari dell'Ares 118 e trasferito in eliambulanza all'ospedale "San Camillo" di Roma.Sono in corso accertamenti da parte della Guardia di Finanza, i mezzi di soccorso sono arrivati in tempi strettissimi, l'uomo è stato "stabilizzato" dai sanitari e poi trasferito in elicottero ma le sue condizioni sono gravissime.