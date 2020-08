Primo positivo alla Fincantieri: operaio in quarantena, i colleghi a contatto con lui a casa 2 settimane

Primo positivo alla Fincantieri di Monfalcone. Un operaio rumeno, inquadrato in una ditta che lavora in appalto, è stato messo in quarantena. L'uomo ha lavorato fino all'1 agosto, la Fincantieri è stata informata lunedì 3 agosto dall'impresa che lavora in appalto nello stabilimento di Monfalcone.



I colleghi a contatto con lui sono stati invitati a stare a casa 14 giorni, mentre sono state avviate le procedure mirate di sanificazione nelle aree operative, di servizio e delle attrezzature di lavoro (subito chiuse) che può aver frequentato. Il tutto secondo il protocollo di sicurezza predisposto nei mesi scorsi. Ultimo aggiornamento: 16:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA