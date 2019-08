​In piena notte a casa di Mannoia, stalker arrestata

Giovedì 1 Agosto 2019, 00:40 - Ultimo aggiornamento: 01-08-2019 13:31

Il Messaggero di oggi in edicola, in un articolo a firma, racconta l'odissea vissuta da Fiorella Mannoia, perseguitata da una Staler che è arrivata addirittura a cercare di entrare in casa della cantante. Un vero e proprio inferno per la cantante che ha subito di tutto: appostamenti sotto casa, le citofonate, gli squilli notturni, le lettere, gli sms e le richieste incessanti, dai soldi ai biglietti per i concerti.Alla fine è dovuta intervenire la polizia l’altra notte per fermare ed arrestare una trentunenne romana divenuta da fan a. Una follower ossessionata che nelle notte tra lunedì e martedì si è ripresentata nella casa romana della cantante e ha urlato e citofonato a lungo e poi con una panca ha provato a sfondarne la porta. L’artista, che ha sempre vissuto con la massima riservatezza i comportamenti persecutori della fan, è stata costretta ad avvertire la polizia, e per la stalker è scattato il fermo.Una stalker - si legge sulle pagine del quotidiano romano - ben nota alla cantante, considerato che è costretta da anni a fare i conti con le sue invadenze. «Non voglio perdere un concerto. Dammi soldi o biglietti gratis». «Rispondimi». E poi insulti, minacce, mescolate con frasi di vera e propria adorazione: «Sei unica».Per fermare la donna non è bastato neanche un divieto di avvicinamento e di comunicazione con la cantante. Una misura stabilita per sei mesi, e ormai scaduta. Ormai completamente fuori controlla la "follower" col pallino fisso della cantante ha ripreso indisturbata i suoi comportamenti persecutori allargandoli anche alla nipote e alla sorella della cantante, ma anche ai vicini di casa, svegliati nel cuore della notte.