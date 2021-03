Firenze, caso grave di Covid in una 14enne: è ricoverata in rianimazione

Un caso grave di Covid che colpisce una giovanissima a Firenze. Si tratta di una 14enne che è ricoverata da ieri nel reparto di rianimazione dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze per complicanze dovute all'infezione da coronavirus. La notizia è stata riportata oggi dalla Nazione.

La ragazzina, residente a Grosseto, si trova in condizioni critiche ma non è intubata e non sarebbe in imminente pericolo di vita.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Covid a Qualiano, morto 61enne e il sindaco denuncia: «Siamo... L'EPIDEMIA Covid ad Avellino, medico di famigliamorto all'ospedale... L'EPIDEMIA Salvò ciclista 15enne al Giro d'Italia,morto di Covid il...

Dallo scorso settembre, secondo quanto spiegato dall'azienda ospedaliero universitaria, sono circa 10 i minori colpiti da Covid per i quali è stato necessario un ricovero nella terapia intensiva dell'ospedale.

Coronavirus, Iss: «Sale incidenza contagio tra under 20, sorpasso sugli adulti per la prima volta»

Ultimo aggiornamento: 15:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA