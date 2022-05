Firenze, 14enne investito e ucciso: camminava sulle strisce pedonali

Un ragazzo ha perso la vita a 14 anni dopo essere stato investito in via Vittorio Emanuele, a Firenze, nei pressi dell'incrocio con via Tavanti, da uno scooter. Secondo quanto riporta La Nazione, l'impatto sarebbe avvenuto sulle strisce pedonali. Il 14enne è stato investito nella serata di giovedì mentre era con il fratello maggiore, rimasto illeso.

Il giovane sarebbe stato ricoverato all'ospedale fiorentino di Careggi per una frattura alla gamba, poi sono emerse però lesioni alla testa che hanno costretto all'operazione e al trasferimento nel reparto di terapia intensiva.

Le condizioni cliniche si sono però aggravate ieri mattina ed è morto. La famiglia ha acconsentito alla donazione degli organi. Ancora al vaglio della polizia municipale i filmati delle telecamere della zona, per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.