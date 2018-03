Un italiano di 27 anni è stato trovato morto stamani in un'abitazione a Firenze. Sul posto è intervenuta la polizia: al momento l'ipotesi è che il decesso sarebbe dovuto a cause naturali. La salma è stata trasportata all'istituto di medicina legale in attesa che la procura decida se disporre l'esame autoptico. Il giovane, originario di Torre del Greco e a Firenze per motivi di lavoro secondo quanto reso noto, è stato trovato morto nella camera che aveva preso in affitto in un'abitazione in via Ponchielli dove vivono un altro inquilino e il proprietario di casa. È stato quest'ultimo a scoprire che il 27enne era deceduto dopo essere stato allertato dal fratello del giovane, che vive fuori Firenze e che da ieri sera cercava di mettersi in contatto con lui. Il padrone di casa ha poi allertato la polizia. Secondo quanto emerso al momento sul corpo e nella camera, trovata in ordine, al momento non sarebbe stato rilevato nulla che potrebbe far pensare a cause del decesso diverse da quelle naturali.

Domenica 4 Marzo 2018, 19:19

