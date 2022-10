Firenze, 38enne accoltellata in casa dal suocero: è grave

Una donna di 38 anni è stata accoltellata in casa. La vicenda è accaduta a Scandicci, in provincia di Firenze, e a compiere il gesto sarebbe stato il suocero della vittima. L'uomo di 83 anni è adesso accusato di tentato omicidio e arrestato dai carabinieri.

La ricostruzione

Era sabato 29 ottobre sera quando i carabinieri sono accorsi nell'abitazione di San Giusto di Scandicci dopo una segnalazione su una persona ferita da un'arma da taglio. In casa, i militari hanno trovato l'anziano in stato di agitazione e la donna ferita in modo grave. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale San Giovanni di Dio. La vittima è stata poi trasferita all'ospedale Careggi per subire un'operazione.

Le condizioni

Mentre i carabinieri hanno dato il via alle indagini e sequestrato il coltello utilizzato dall'uomo per compiere il delitto, la vittima, di origine slovacca, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Careggi in prognosi riservata e sottoposta a un intervento chirurgico.