Firenze, uomo si arrampica sulla cupola del Duomo: piazza off limits per controlli

Momenti di concitazione ieri a Firenze per un'intrusione in Duomo dove poi sono intervenuti vigili del fuoco e polizia. E oggi è stato imposto il d ivieto di avvinarsi a piazza del Duomo e il divieto di accesso alla Cattedrale, al Battistero e alla Cupola del Brunelleschi. È quanto disposto dal giudice stamani in occasione del processo per direttissima al quarantenne che ieri sera è stato bloccato dalla polizia dopo essersi introdotto nel Duomo di Firenze. Per l'uomo, 44 anni, fiorentino, era scattato l'arresto, provvedimento convalidato oggi dal giudice che lo ha poi rimesso in libertà. Secondo quanto ricostruito il quarantenne ieri, dopo essere entrato in un cantiere allestito su una delle facciate della cattedrale, si sarebbe arrampicato fino alla base della cupola, riuscendo a entrare all'interno dopo aver forzato una porta finestra. A dare l'allarme una persona che ha visto l'uomo mentre forzava l'ingresso del cantiere. In corso da parte dell'Opera del Duomo verifiche su eventuali danni nella Cattedrale: un primo controllo, a parte la porta forzata, avrebbe dato esito negativo.



Intanto prende corpo il un progetto di videosorveglianza redatto dai tecnici comunali con l'assenso della prefettura nel 2016 e finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze assieme alla donazione delle telecamere da parte di Canon Italia ed ora giunto al suo completamento: le telecamere entreranno in funzione nelle prossime settimane. Saranno predisposte per l'eventuale riconoscimento di «movimenti anomali» che possono fare scattare un livello di attenzione, vigileranno su piazza del Duomo, piazza della Signoria, piazza Santa Croce, piazza Santa Maria Novella e le altre piazze monumentali di Firenze.



Oltre a piazza Duomo, Signoria, Santa Croce e Santa Maria Novella il piano riguarda anche le piazze Santissima Annunziata e Santo Spirito: complessivamente, in questi spazi verranno collocate 64 nuove telecamere, tra fisse e mobili, collegate alle centrali di emergenza di vigili urbani e forze dell'ordine. Per l'operazione sono stati messi a disposizione da Fondazione Cassa di risparmio Firenze e Canon oltre 483mila euro, dei quali circa 400.000 per lavori di installazione e circa 83.000 di fornitura telecamere. Oltre che sul fronte sicurezza, Palazzo Vecchio metterà in campo nuovi provvedimenti anche su quello della battaglia a tutela del decoro della città presto scenderanno in strada team di nuovi vigili urbani, un progetto finanziato grazie a sponsorizzazioni di privati, con specifiche funzioni in questo campo: sarà sostenuto da Fondazione Cassa di risparmio di Firenze e vigilerà le principali piazze del centro.

