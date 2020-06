Foto di 179 donne rubate su Facebook e pubblicate sui siti porno: tre arresti. La scoperta grazie a un programma in tv

Gli agenti del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni di Firenze, coordinati dalla Procura di Firenze, hanno denunciato in stato di libertà 3 persone accusate di aver pubblicato su internetLe indagini sono scattate in seguito alle denunce presentate da alcune donne, tutte residenti nelle province di Firenze, che avevano riferito dell'avvenuta pubblicazione, senza loro specifico consenso, su un sito di incontri, di immagini della propria persona e di essere venute a conoscenza dei fatti tramite un passaparola generato da un, nel quale veniva intervistata una persona a conoscenza dei fatti. Sono, che hanno presentato poi denuncia.Al termine dell'indagine sono stati individuati i tre uomini che, dopo aver reperito su rete le immagini personali delle donne attraverso un'opera di vero e proprio «rastrellamento» dai loro profili social «Facebook» e «Instagram» (sia pubblici che privati), successivamente le pubblicavano, in alcuni casi con delle modifiche, sui falsi profili creati appositamente sul sito. Nei confronti dei 3 uomini, sottoposti a perquisizione anche informatica e sequestro dei device utilizzati su cui sono state rinvenute numerose evidenze probatorie a loro carico, è stato richiesto il rinvio a giudizio da parte dell'Autorità giudiziaria.