Muore a 20 anni mentre viaggia su uno scooter: la ragazza è andata a sbattere contro uno scuolabus. È accaduto questa mattina a Lastra a Signa ( Firenze), in via Livornese, all'altezza di via Caruso. Per cause in corso di accertamento, una ragazza italiana, viaggiando a bordo del suo motorino, ha urtato un mezzo in transito ed una volta caduta in terra è andata a colpire uno scuolabus che viaggiava nell'opposto senso di marcia. La giovane è morta per le gravi lesioni riportate. La salma è stata trasportata presso l'ospedale Careggi di Firenze. Nessuno tra gli occupanti dei restati veicoli è rimasto ferito. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Signa.

Lunedì 7 Maggio 2018, 12:31 - Ultimo aggiornamento: 07-05-2018 12:58

