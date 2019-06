Incidente sulla Firenze Pisa Livorno, auto si ribalta: morti due uomini

Domenica 23 Giugno 2019, 09:54 - Ultimo aggiornamento: 23-06-2019 11:23

Un(Firenze) ma residenti a Lastra a Signa (Firenze) sono morti, intorno alle 5, per un incidente stradale, tra Montopoli (Pisa) e Santa Croce sull'Arno (Pisa), in direzione Firenze e che ha coinvolto tre mezzi. I due uomini deceduti erano a bordo di una Polo che si è capovolta. Ferita e trasportata all'ospedale di Empoli una persona che viaggiava su una Golf. Illesa invece una famiglia di quattro persone, straniere, che si trovava su una Megane. Il conducente della Polo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori della polizia stradale, non avrebbe visto fermi, in corsia di marcia, la Golf che aveva tamponato la Megane. In corso i rilievi da parte della Polstrada. Sul posto è intervenuto anche personale del 118.Proprio per questo è stato chiuso al traffico il tratto della Firenze-Pisa-Livorno, tra Montopoli e Santa Croce sull'Arno, in direzione Firenze. L'incidente è avvenuto in un tratto rettilineo ed è probabile, secondo quanto riferito dalla Polstrada, che la causa sia da attribuirsi alla distanza e alla forte velocità.