â€‹Far west a Firenze: inseguimenti tra nomadi in auto a colpi di pistola. Travolto uno scooterista

Sparatoria alla periferia di Firenze. Alcuni colpi di pistola sono stati sparati durante un inseguimento tra alcune auto nella zona di viale Canova. Secondo le prime informazioni uno scooterista sarebbe stato travolto da una delle auto mentre nessuno, al momento, sarebbe stato raggiunto dai colpi di arma da fuoco.



Sul posto carabinieri, polizia e medici del 118. Due persone sarebbero state bloccate dai militari. La lite sarebbe scoppiata all'interno di un nucleo familiare che vive nel campo nomadi del Poderaccio.



Nell'inseguimento tra due auto sembra guidate da residente al campo del Poderaccio oltre allo scooterista, fiorentino, 29 anni, ricoverato in gravi condizioni a Careggi, sono rimaste coinvolte anche altre due auto che erano ferme al semaforo tra viale Canova e via Simone Martini. Nessuno degli automobilisti è però rimasto ferito. Una delle auto dei nomadi è finita in una siepe e si è incendiata.



L'automobilista è stato ricoverato all'ospedale di Torregalli ed è piantonato dai carabinieri. I colpi di pistola sarebbero stati esplosi, secondo un testimone, dall'auto che inseguiva l'altra vettura ma, come già precisato, nessuno è rimasto ferito. Sul posto oltre a carabinieri e polizia municipale anche il presidente del quartiere Quattro Mirko Dormentoni.

Domenica 10 Giugno 2018, 14:26 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2018 15:28

