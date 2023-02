Firenze, studenti picchiati davanti al liceo Michelangiolo. Identificati sei giovani, tra cui tre minori

Due studenti è stato aggredito questa mattina intorno alle 8 davanti al liceo classico Michelangiolo in via Colonna a Firenze. Stando alle prime ricostruzioni, i ragazzi coinvolti sarebbero tutti iscritti del liceo, alcuni dei quali rappresentanti del collettivo Sum (Studenti Uniti Michelangiolo).

Sono sei i giovani identificati dalla Polizia di Stato che sarebbero coinvolti nell'aggressione ai due studenti. Si tratta di tre maggiorenni e tre minorenni, estranei alla scuola, appartenenti ad Azione Studentesca. Secondo quanto ricostruito dalla Digos della Questura, le dinamiche dell'aggressione sono legate a un volantinaggio davanti alla scuola da parte dei giovani di Azione Studentesca, che avrebbe accesso una discussione con due studenti del liceo aderenti al collettivo Sum. Riguardo alla responsabilità per i fatti successi, i sei giovani potrebbero rispondere del reato di manifestazione non preavvisata, previsto dall'articolo 18 del Tulps, con riferimento all'attività di volantinaggio. Potrebbero rispondere anche del reato di lesioni personali, qualora vi siano i presupposti (come la presentazione della querela da parte delle vittime), oltre che di altri eventuali reati che l'autorità giudiziaria - alla quale saranno trasmetti gli atti - potrebbe ravvisare.

La scena è stata ripresa anche da un video, poi circolato in rete, che mostra un ragazzo con lo zaino a terra sull'asfalto mente in due lo prendono a calci. Durante lo scontro è intervenuta anche una docente del liceo che ha cercato di bloccare la violenza. È stata la preside Rita Gaeta a chiamare la polizia.

Centro storico, è allarme babygang: «Ragazzini inseguiti e picchiati». Appello dei genitori alla sindaca

Giani: «Atto vigliacco»

«Un atto tanto vigliacco quanto grave. Agli studenti va la mia totale solidarietà, così come a tutto il corpo docente del liceo e al preside. Adesso mi auguro che le autorità competenti agiscano immediatamente e che gli aggressori vengano prontamente individuati e puniti perché trovo abbastanza incredibile e inaccettabile che episodi del genere possano ancora avvenire». Con queste parole il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, riporta una nota, «si unisce al coro di sdegno per l'episodio avvenuto stamattina a Firenze, davanti al liceo classico Michelangelo».