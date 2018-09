Violentata mentre era ubriaca. Una ragazza asiatica, dipendente di un ristorante a Firenze, si è presentata ieri mattina in questura per denunciare quanto avrebbe subito la notte precedente. I ricordi della donna sono però confusi e vaghi. Si ricorda, secondo quanto ha riferito agli inquirenti della squadra mobile, di essersi trattenuta con alcuni colleghi di lavoro dopo il turno e di aver bevuto alcolici assieme a loro. Si sarebbe poi risvegliata la mattina, confusa, sempre nel ristorante, ma con indumenti differenti rispetto a quelli indossati la sera precedente. Dopo la sua denuncia, è scattato anche la procedura del 'Codice rosà. Sono in corso accertamenti sul racconto della giovane donna asiatica.

Mercoledì 26 Settembre 2018, 17:26 - Ultimo aggiornamento: 26-09-2018 17:42

