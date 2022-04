Follia a Firenze, ragazzi prendono il tram ma seduti all'esterno del vagone: il video virale

Follia a Firenze, dove due ragazzi si sono resi protagonisti di una pericolosa bravata, immortalata dal filmato girato da un automobilista. I due adolescenti, infatti, hanno preso un tram della linea T1, in direzione centro, sedendosi all'esterno del vagone, sulla coda del convoglio.

Le due ragazze che hanno girato il video, nei pressi di viale Nenni, hanno commentato così: «Questi son pazzi». Il fenomeno non è assolutamente inedito, dal momento che era accaduto anche due settimane fa, in pieno giorno, alla fermata di piazzale della Resistenza (in quel caso, però, il conducente se n'era accorto e tramite il centro di controllo ha allertato i carabinieri, che avevano individuato i protagonisti della bravata). E anche Jean-Luc Laugaa, ad di Gest, è dovuto intervenire: «Questo è un gioco pericolosissimo, invitiamo gli utenti a segnalarci eventi simili. Ma soprattutto, diciamo a chi pensa che sia divertente: è pericoloso, non fatelo e scoraggiate gli amici a farlo. E invece di filmare, se vedete episodi simili, chiamate subito il 112: potreste salvare una vita».