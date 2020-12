Firenze, trovata terza valigia con resti umani: il giallo dei cadaveri vicino al carcere

S'infittisce il mistero delle valigie con resti umani a Firenze. I carabinieri hanno trovato una terza valigia nello stesso campo alla periferia del capoluogo toscano dove nei giorni scorsi ne erano state trovate altre due con parti del cadavere di un uomo. Secondo gli inquirenti i resti di questa terza valigia sarebbero verosimilmente riconducibili ad un'altra persona.

I ritrovamenti

La seconda valigia era stata ritrovata l'altro giorno durante un sopralluogo dei carabinieri nello stesso terreno del primo ritrovamento, situato fra la superstrada Fi-Pi-Li e l'esterno del perimetro del carcere di Sollicciano. La valigia conteneva parti del corpo verosimilmente riconducibili al resto del cadavere di uomo adulto occultato il giorno precedente. Sul posto oltre ai carabinieri, anche il pm Ornella Galeotti e il medico legale.

La terza valigia

La terza valigia è stata identificata oggi pomeriggio nel corso di un nuovo sopralluogo da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Firenze a ridosso della superstrada Fi-Pi-Li. Sul misterioso e macabro caso indaga già per omicidio la Procura diretta dal procuratore capo Giuseppe Creazzo. La terza valigia contiene altri resti umani verosimilmente riconducibili ad un'altra persona rispetto a quella che una volta uccisa e fatta a pezzi è stata divisa in due valigie. Il terzo rinvenimento è avvenuto in un terreno agricolo a distanza di circa 100 metri in direzione di Pisa, alla base della sopraelevata della superstrada Fi-Pi-Li, tra la medesima arteria stradale e la recinzione perimetrale posteriore del carcere di Sollicciano.

