Firenze, minorenni picchiano una 13enne e mettono il video su social e gruppi WhatsApp: denunciati

Una brutta storia che arriva da Firenze. Accerchiata da un gruppo di sette coetanei e poi aggredita per riprendere il tutto con i telefonini e condividere il video sui social. Vittima è una 13enne che frequenta una scuola media, già presa di mira più volte da una studentessa poco più grande di lei, come riporta oggi “La Nazione”. I responsabili, tutti giovanissimi di 13 e 14 anni e identificati grazie al filmato pubblicato su Instagram, hanno un nome e un cognome e sono stati denunciati dalla famiglia della vittima ai carabinieri.

APPROFONDIMENTI IL PERSONAGGIO Influencer romana spiega l’Islam sul web a 21 anni: Il velo e... BARI Bari, il giallo del bambino che sorride sul web prima di impiccarsi:... PALERMO Antonella, morta a 10 anni per la sfida su TikTok: i funerali a...

Roma, 15enne tenta suicidio per una sfida social: «Ucciditi, lo dice l’apostolo». Salvata sul tetto

Il filmato dell'aggressione, che dura tre minuti e 26 secondi, è stato condiviso dagli autori in un gruppo WhatsApp e su Instagram. La ragazzina è stata portata in ospedale e dimessa con sette giorni di prognosi. «È agghiacciante, in sette contro una - commenta il padre -. Non avrò pace fino a quando non saranno intercettati i genitori di questi ragazzi. Hanno tutti tra i 13 e i 14 anni e saranno gli uomini e le donne di domani. Mia figlia da una settimana ha crisi di pianto, non dorme e ha paura a tornare a scuola. Non è la prima volta, a dicembre è stata picchiata dalla stessa ragazza. In quell'occasione però non abbiamo sporto denuncia».

Minori sui social: TikTok risponde a Garante, ma vicenda si allarga

Bari, il giallo del bambino che sorride sul web prima di impiccarsi: aveva caricato un video su Youtube

Ultimo aggiornamento: 12:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA