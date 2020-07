Fisco, stop all'invio cartelle sino a novembre. Sgravio al 100% per neo-assunti, tasse sospese: metà si pagherà nel 2021-22

«Sì, è ipotizzabile il prolungamento del bonus» dei 600 euro per alcuni settori, come spettacolo e turismo. Lo annuncia il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo rispondendo alla domanda di un utente nel corso dell'evento online M5S 'Villaggio Rousseau - Le Olimpiadi delle Ideè. Con il prossimo decreto legge di agosto grazie «allo scostamento di 25 miliardi una buona parte, più di metà, verterà su norme per il lavoro, ci sarà attenzione anche per i lavoratori dello spettacolo e gli stagionali del turismo che avranno un pò più di difficoltà».

Sei mesi di sgravio al 100% dei contributi per i neoassunti e 3-4 mesi di decontribuzione piena per i dipendenti che vengono fatti rientrare dalla cig. E' questo lo schema di incentivi al lavoro da inserire nel decreto di agosto. Le simulazioni sono in corso e, per decidere la formulazione finale, si starebbe aspettando anche l'effettivo tiraggio di alcune delle misure già in vigore, come il Reddito di emergenza o la stessa cig Covid, per valutare se ci siano risorse inutilizzate da reimpiegare in questi capitoli.