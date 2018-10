Fiumicino, trovato il cadavere di Maria, scomparsa ieri. Il marito aveva scritto su Fb: «Aiutatemi»

Il corpo aveva il volto riverso nell'acqua. Sono intervenuti la polizia, carabinieri vigili del fuoco e sommozzatori.

Lunedì 8 Ottobre 2018, 12:23 - Ultimo aggiornamento: 08-10-2018 14:02

E' di Maria Tanina Momilia il cadavere trovato in un fosso a Fiumicino all'altezza di via Castagnevizza. La donna era scomparsa da ieri. Il marito Daniele Scarpati aveva scritto su Fb: «Mia moglie è sparita nel nulla, non si hanno più notizie di lei da questa mattina, vi prego aiutatemi! e il suo post era stato condiviso da centinaia di utenti.​Il riconoscimento è avvenuto alle 13.20 da parte del fratello.