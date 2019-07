Fiumicino, morta Noemi: lavorava nel lido della famiglia. Il sindaco: «Una ragazza d'oro»

«Noemi la conoscevo di vista, era una ragazza molto laboriosa, parlava quattro lingue», dice Esterino Montino, il sindaco di Fiumicino che ha voluto immediatamente testimoniare la sua vicinanza a Franco Magni, il proprietario del CoCo Bongo Beach

Domenica 28 Luglio 2019, 15:10 - Ultimo aggiornamento: 28-07-2019 16:09

Un tornado a Focene ha spazzato via la vita della giovane, 27 anni. Una ragazza con uno stupendo sorriso che risiedeva a Focene di Fiumicino dove gestiva, assieme al padre Franco, lo stabilimento balneare. Si era recata a comperare le sigarette nell’attività vicina alla sua abitazione in via dei Nautili 13 e la tromba d'aria ha risucchiato la sua auto catapultandola all’interno della zona dell’aeroporto Leonardo da Vinci. Fa impressione immaginare il così lungo tragitto della piccola vettura in balia del vento.Al Coco Bongo, sul lungomare Gioacchino Belli di Focene, Noemi era l’ispiratrice delle molte iniziative con eventi, karaoke e serate a quiz. Dopo la scomparsa della giovane l’amministrazione comune ha sospeso tutte le manifestazioni per l’estate di Fiumicino e intende dichiarare il lutto cittadino il giorno in cui si svolgeranno i funerali di Noemi.